8 квітня графіки відключень електрики для бізнесу діятимуть вранці та ввечері

8 квітня в усіх регіонах України з 07:00 до 10:00 та з 19:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє "Укренерго".

В компанії пояснюють, що причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначають енергетики.

Внаслідок російських ударів на ранок 7 квітня без електропостачання залишаються споживачі у Донецькій, Запорізькій, Чернігівській, Харківській, Сумській, Херсонській та Одеській областях.