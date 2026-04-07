Із законопроєкту про посилки прибрали спробу пом’якшити фінмоніторинг топпосадовців

Податковий комітет ВР прибрав із законопроєкту №15112-1 про оподаткування міжнародних посилок норму, яка мала спробу пом'якшити правила фінмоніторингу для топпосадовців.

Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Вилучена норма передбачала, що довічний статус національних публічних діячів, через який банки застосовують до них посилений фінмоніторинг, діятиме лише три роки після завершення повноважень. Про її появу в законопроєкті публічно повідомляла депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Втім після обговорення її вирішили вилучити, оскільки така зміна суперечила б міжнародним зобов'язанням України.

За словами Железняка, замість цього в комітеті погодили інший підхід, де до набуття Україною членства в ЄС пропонують зупинити штрафи для банків за окремі порушення, пов'язані з фінмоніторингом публічно значущих осіб.

Ідея, за задумом авторів, полягає в тому, щоб банки менш формально підходили до роботи з такими клієнтами.

Сам законопроєкт №15112-1 стосується насамперед скасування пільги на міжнародні посилки вартістю до 150 євро та запровадження ПДВ на операції електронної торгівлі.

Довідка. Йдеться про статус публічно значущих осіб. Це президент, міністри, нардепи, судді, топчиновники, керівники держкомпаній та інші люди, які через посаду мають підвищений корупційний ризик. Банки зобов'язані перевіряти таких клієнтів уважніше в межах фінмоніторингу.

В Україні для національних публічно значущих осіб цей статус фактично є довічним. У законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок вставили норму, яка мала обмежити його трьома роками після завершення повноважень.

Нагадаємо:

Комітет Верховної Ради з питань податків підтримав законопроєкт #15112-1 про скасування пільги у 150 євро на міжнародні посилки.

Кабмін розбив "Великий податковий законопроєкт" на кілька менших проєктів, серед яких №15110, №15111 та №15112 (альтернативою якого є №15112-1).