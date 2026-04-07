Визначився новий власник частини активів збанкрутілого банку Богуслаєва

Фонд гарантування вкладів підписав договір про передачу частини активів і зобов'язань неплатоспроможного Мотор-банку до "Асвіо Банку", що означає, що частина клієнтів Мотор-банку автоматично перейшла на обслуговування до нового банку без зміни умов своїх договорів.

Про це йдеться у релізі фонду, який є у розпорядженні ЕП.

Йдеться про вклади фізичних осіб, у тому числі ФОП, а також зобов'язання перед кредиторами до сьомої черги включно — фактично перед усіма клієнтами-фізособами та юрособами, не пов'язаними з банком.

Загальна сума переданих зобов'язань становить 89,3 млн грн. На таку ж суму Асвіо Банк отримує і активи. У фонді підкреслюють, що для клієнтів зберігаються всі ключові умови: валюта вкладу, відсоткова ставка, строк повернення коштів та інші параметри.

Фонд уже звернувся до Нацбанку з пропозицією відкликати ліцензію Мотор-банку. Далі має розпочатися процедура ліквідації. Кредитори, чиї вимоги не були передані "Асвіо Банку", зможуть заявити їх у стандартному порядку після офіційного оголошення.

Довідка. Мотор-Банк визнали неплатоспроможним у лютому 2026 року. Загальна гарантована сума відшкодування його вкладникам становить 46,9 млн грн, з яких Фонд уже виплатив 5,8 млн грн.

Нагадаємо:

У квітні 2024 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення активів експрезидента АТ "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва.

У червні 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про стягнення в дохід держави активів підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва, зокрема Мотор-Банку.

19 лютого Нацбанк визнав Мотор-банк неплатоспроможним. Згодом стало відомо, що Мотор-банк буде ліквідований, а всі його активи та зобов'язання перейдуть до "Асвіо банку".