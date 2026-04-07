Рада викликала голову АМКУ через підозри у змові на ринку пального

Верховна Рада викликала голову Антимонопольного комітету Павла Кириленко до парламенту для доповіді щодо ситуації з цінами на пальне та можливого зговору на ринку АЗС.

Ініціативу підтримали 157 народних депутатів, рішення ухвалене.

Голову АМКУ запросили 8 квітня на 12:00 із доповіддю про те, чи була змова на ринку, а також чи зробила держава все необхідне для врегулювання ситуації на АЗС і загалом на паливному ринку.

Раніше, керівник АМКУ вже приходив до Ради через ситуацію на паливному ринку, однак тоді не зміг відповісти, чи є змова між учасниками ринку, чи хтось просто наживається на українцях на тлі різкого подорожчання пального.

Парламентарі зазначили, що відтоді минуло півтора місяця, тож у комітету вже мали б з'явитися висновки.

Станом на 2 квітня ціна на дизельне пальне в Україні зросла на 1-3 грн/л (до близько 90 грн за літр), на газ – на 1-1,4 грн/л.

На постачання дизелю та бензину на всю державу, зокрема, армію, необхідно 700 тис. тон на місяць, об'єми на рік становлять 7,2–7,4 млн тон, і є домовленності про забезпечення дизельним пальним на рік, повідомив Зеленський.