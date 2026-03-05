Новини 5 березня: долар поставив третій рекорд за тиждень, Трампа зобов'язали повернути "тарифні переплати"

Про що сьогодні говорили

Про пальне. Антимонопольний комітет закликав мережі автозаправок в Україні протягом трьох днів пояснити причини підняття цін на нафтопродукти і скраплений газ.

Держкомпанія "Укрнафта" в кризовий період мінімізує націнку, щоб утримати вартість пального та уникнути різких стрибків.

Про девальвацію. Офіційний курс долара до гривні збільшиться на 9 копійок до 43,80 грн, що стане третім історичним рекордом офіційного курсу за тиждень.

Про світло. Частина громад у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях залишаються без електропостачання через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури.

Про "Дружбу". Президент Володимир Зеленський заявив, що особисто не підтримує відновлення нафтопроводу "Дружба", через який російську нафту отримували Угорщина та Словаччина. Але нафтопровід, серйозно пошкоджений росіянами наприкінці січня, може запрацювати протягом місяця-півтора.

Про російську нафту. Ціни на російську нафту Urals піднялись вище 70 доларів за барель, вперше з 2025 року на тлі загострення війн на Близькому Сході. Два російські нафтові вантажі, які прямували до Східної Азії, змінили курс на Індію – Нью-Делі готовий приймати російську нафту в умовах загострення конфлікту.

Про Китай. Уряд Китаю вимагає від провідних нафтопереробних заводів країни припинити експорт дизельного палива та бензину на тлі ескалації конфлікту в Перській затоці, яка перешкоджає постачанню.

Про Трампа. Суд США з міжнародної торгівлі зобов'язав уряд повернути гроші імпортерам, які сплачували незаконні мита президента США Дональда Трампа.

Про МАГАТЕ. Сполучені Штати разом із Росією, Китаєм і Нігером виступили проти резолюції, ухваленої радою керівників ядерного регулятора ООН, яка засуджує атаки на енергетичну інфраструктуру України як загрозу ядерній безпеці.

Ексклюзиви ЕП

Спадок кадебіста. Що буде з недобудованим паркінгом біля вокзалу в Києві

Поруч з центральним вокзалом у Києві понад 20 років стоїть недобудований паркінг, який міг би розв'язати проблему хаотичного паркування. Чому актив підсанкційного ексдепутата Андрія Деркача не конфіскували? Що з ним буде далі?

Справа "Мідас": чи є шанс повернути вкрадене?

Колишній міністр енергетики Герман Галущенко став фігурантом гучної справи "Мідас", у якій ідеться про відмивання понад 112 млн дол. Чи означає підозра і навіть арешт, що держава покарає винних і поверне вкрадені гроші?