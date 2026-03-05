Китай наказав заводам припинити експорт палива – Bloomberg

Уряд Китаю вимагає від провідних нафтопереробних заводів країни припинити експорт дизельного палива та бензину, через те, що ескалація конфлікту в Перській затоці перешкоджає постачанню нафти.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Хоча Китай є лише третім за величиною постачальником нафтопродуктів – її величезний нафтопереробний сектор в основному задовольняє внутрішній попит.

Обмеження, введені Китаєм лише через шість днів після початку війни, відображають загальну тенденцію в Азії до надання пріоритету внутрішнім потребам у міру поглиблення кризи на Близькому Сході.

За словами джерел Bloomberg, чиновники з Національної комісії з розвитку і реформ, головного економічного планувальника Китаю, закликали до тимчасового припинення поставок нафтопродуктів, яке має розпочатися негайно.

На зустрічі на початку цього тижня нафтопереробникам було наказано припинити укладення нових контрактів і домовитися про скасування вже узгоджених поставок.

Виняток було зроблено для авіаційного та бункерного палива, що зберігається на митних складах, а також для поставок до Гонконгу та Макао.

PetroChina Co., Sinopec, CNOOC Ltd., Sinochem Group і приватний нафтопереробник Zhejiang Petrochemical Co. регулярно отримують від уряду квоти на експорт палива.

З моменту початку російського вторгнення в Україну в 2022 році, яке також спричинило потрясіння у світовій торгівлі енергоносіями, китайська влада часто скорочувала експортні квоти або відкладала їх розподіл, що призводило до зменшення обсягів поставок.

Деякі аналітики галузі інтерпретували ці кроки як спробу надати пріоритет внутрішній стабільності та енергетичній безпеці в період високої геополітичної нестабільності.

Нагадаємо:

У Ірані заявили про закриття Ормузької протоки та попередили, що будь-яке судно, яке увійде в її акваторію буде підпалене.

Трафік суден через Ормузьку протоку, найважливішу у світі транспортну артерію для перевезення нафти та скрапленого природного газу, майже повністю зупинився після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Ціни на російську нафту Urals піднялись вище 70 доларів за барель вперше з 2025 року, на тлі загострення війн на Близькому Сході та перекритті Ормузької протоки.

Ціна на нафту Brent становить близько 81 долара за барель.