Курс долара третій день поспіль встановлює історичний рекорд щодо гривні

Курс долара до гривні встановить третій рекорд за тиждень

У п'ятницю, 6 березня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 9 копійок до 43,80 грн, що стане третім історичним рекордом офіційного курсу за тиждень.

Про це свідчить офіційний курс Нацбанку України.

Попередній історичний максимум долара становив 43,71 грн, це було 5 березня.

Євро подорожчає на 7 копійок до 50,90 грн

Офіційні курси на четвер 5 березня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,80 грн (43,71 грн станом на 5 березня);

1 євро – 50,90 грн (50,83 грн станом на 5 березня).

Нагадаємо:

4 березняч курс долара встановив черговий рекорд щодо гривні - 43,45 грн. Наступного дня знову рекорд - 43,71 грн.

11 лютого курс євро оновив історичний рекорд щодо гривні - 51,25 грн.



