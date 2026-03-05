Зеленський про нафтопровід "Дружба": Скажу чесно – я б його не відновлював

Президент Володимир Зеленський заявив, що особисто не підтримує відновлення нафтопроводу "Дружба", через який російську нафту отримували Угорщина та Словаччина.

Про це сказав Володимир Зеленський 5 березня на брифінгу за підсумками робочої наради президента, премʼєр-міністра і уряду, повідомляє УНІАН.

"Скажу чесно – я б його не відновлював. Це моя позиція, я її сказав керівникам ЄС і тим, хто дзвонив з цього питання.

Тому що це російська нафта. І є деякі принципи, які не мають ціни. Вони нас вбивають, а ми повинні дати нафту Орбану (прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, - ред.), бо він, бідненький, без цієї нафти не може виграти вибори", - сказав Зеленський.

Що стосується вимог Угорщини щодо відвідування нафтопроводу для перевірки його стану, він висловив впевненість, що представники ЄС довіряють Україні стосовно руйнації "Дружби".

Як повідомляє Укрінформ, голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький розповів, що із безпекових та технологічних міркувань замість відновлення нафтопроводу "Дружба" у первісному вигляді доцільніше будувати підземні маневрові резервуарні парки.

"Була зруйнована основна перекачувальна станція у Бродах Львівської області. Нафтопровід ємністю 75 тис. т - найбільший у центральній Європі - був зруйнований. Відновлювати його немає ні технологічного сенсу, ні безпекового", - сказав Корецький.

Нагадаємо:

27 січня російським ударом було пошкоджено ключову перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" в Бродах Львівської області.

Агентство Bloomberg з посиланням на джерела написало, що Європейський Союз розглядає можливість надання Україні фінансової допомоги для ремонту нафтопроводу "Дружба", щоб розблокувати збоку Угорщини та Словаччини підтримку Києва.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що силою змусить Україну відновити транзит нафти нафтопроводом "Дружба".