Російська нафта повертається до Індії на тлі перекриття Ормузької протоки

Згідно з даними суднового моніторингу, два російські нафтові вантажі, які прямували до Східної Азії, змінили курс на Індію, що свідчить про те, що Нью-Делі готовий приймати російську нафту в умовах загострення конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Kpler і Vortexa, два танкери, що перевозять близько 1,4 мільйона барелів нафти марки Urals, мають бути розвантажені в індійських портах цього тижня, хоча раніше вони вказували, що прямують далі на схід.

Нафта марки Urals, що завантажується в Балтійському і Чорному морях, раніше була дуже популярною серед індійських нафтопереробних заводів, але цього року її поставки різко сповільнилися через тиск США на Нью-Делі з метою припинення її купівлі.

За даними та звітами портових агентів, танкер Odune, що перевозить 730 000 барелів, прибув у середу до Парадіпа на східному узбережжі Індії, хоча поки що невідомо, чи вже відбулося розвантаження. Танкер Matari, що перевозить понад 700 000 барелів, прибуде у четвер до Вадінара на заході Індії.

Indri, судно типу Suezmax в Аравійському морі, яке сигналізує про те, що прямує до Сінгапуру, цього тижня різко повернув на північ у бік Індії з приблизно 730 000 барелів нафти Urals на борту, як показують дані суднового моніторингу.

Всі три судна – Odune, Matari та Indri – були санкціоновані Британією та Європейським Союзом минулого року.

Нагадаємо:

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, інафтові ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.

Нафтопереробний завод у Рас-Таннурі в Саудівській Аравії перестав працювати після іранської дронової атаки.

У порту Бахрейну атаковано танкер Stena Imperative під прапором США: на борту спалахнула пожежа, але члени екіпажу не постраждали.

Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу після того, як два дрони Ірану вдарили по енергетичним об'єктам державної QatarEnergy.

Державні нафтопереробники Індії та урядовці узгодили план дій через конфлікт навколо Ірану, який майже зупинив потоки нафти через Ормузьку протоку, і тепер знову придивляються до нафти РФ.