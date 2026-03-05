Зеленський розповів, як держава мінімізує націнку на АЗС

Державна компанія "Укрнафта" в кризовий період мінімізує націнку, щоб утримати вартість пального та уникнути різких стрибків.

Про це пише УНІАН.

В Україні на тлі глобальних проблем із логістикою та подорожчання пального на світових ринках зростають ціни на АЗС.

Державна компанія "Укрнафта" в кризовий період мінімізує націнку, щоб утримати вартість пального та уникнути різких стрибків, повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу.

"Ми сьогодні домовились з НАК "Нафтогазом", відповідно з компанією "Укрнафта", що вони зроблять все, щоб вони працювали саме в кризовий момент без рентабельності", – сказав Зеленський.

"Ми не можемо впливати на весь приватний сектор нашої держави, але "Укранафта" – це база в Україні, яка дозволить, щоб під час викликів ми могли трішки регулювати і допомагати людям", – зазначив він.

Водночас очільник НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький наголосив, що нинішнє зростання цін на пальне – частина глобальної тенденції.

"Ціна на заправках не виросла на 10 гривень, це не відповідає дійсності. Індикативно (орієнтовно, – УНІАН) на 6 гривень було підняття", – зазначив Корецький.

За його словами, ключовим завданням для України, як і для інших європейських країн, є уникнути перебої з постачанням.

Наразі на ринку спостерігаються глобальні збої логістичних ланцюгів. Подібні кризи вже виникали під час пандемії COVID-19 та на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Корецький підкреслив, що компанії активно диверсифікують канали поставок. При цьому Україна вже має одну з найбільш диверсифікованих систем постачання нафтопродуктів.

"Не бачимо ніяких панічних настроїв з приводу постачання нафтопродуктів. Ціна виросла на світових майданчиках. Це об'єктивна реальність. "Укрнафта" як державна компанія буде флюгером для справедливої ціни в цей шоковий кризовий період", - додав очільник НАК "Нафтогаз України".

За його словами, компанія до мінімуму зменшить будь-яку націнку, що дозволить лише покривати витрати, щоб плавно і спокійно пройти цей складний період.

Він підкреслив, що попри тимчасове зростання попиту на АЗС, ринок працює у плановому режимі. Корецький припустив, що нинішній сплеск купівель пов'язаний із панічними настроями.

"Усі гравці ринку бачать ріст реалізації. Ми вважаємо, що це шоковий панічний настрій. Він також мине, тому що всі закуплять і вже не буде вільних каністр. З цього приводу проблем ніяких немає", – додав він.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет звернувся до мереж автозаправок в Україні і закликав протягом трьох днів надати інформацію про причини підняття цін на нафтопродукти і скраплений газ.

Антимонопольний комітет України проконтролює ситуацію на ринках світлих нафтопродуктів, щоб з'ясувати, чи є порушення законодавства в діях операторів АЗС під час підняття цін на початку березня 2026 року.

Комітет 4 березня направив учасникам ринків вимоги про надання інформації, необхідної для встановлення причин зростання цін.

На українських автозаправних станціях різко подорожчало пальне на тлі загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.

В Україні з 2 по 3 березня світлі нафтопродукти додали в середньому близько 2 грн/л, переступивши позначку 65 грн/л. Скраплений газ здорожчав на 58 коп./л — до 39,05 грн/л.

Стрибок цін на пальне в Україні останніми днями підживлює не дефіцит, а паніка, яка наклалася на новини про війну в Ірані та побоювання щодо можливих збоїв у постачанні, зазначив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.