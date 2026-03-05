Адміністрація Трампа повинна повернути гроші, зароблені на митах – рішення суду

Суддя Суду США з міжнародної торгівлі Річард Ітон зобов'язав уряд повернути гроші імпортерам, які сплачували незаконні мита президента США Дональда Трампа.

Про це пише Reuters.

Рішення суду зобов'язує Білий Дім остаточно визначити вартість ввезення мільйонів вантажів до США без нарахування мита. Також зазначається, що відшкодування має бути здійснене з відсотками.

Коли товари ввозяться до США, імпортер сплачує приблизну суму при ввезенні, яка потім остаточно визначається через 314 днів. Цей процес називається ліквідацією.

Суддя доручив Митно-прикордонній службі остаточно визначити фінальну вартість ввезення вантажів без нарахування мита, що призвело б до повернення коштів внаслідок ліквідації.

Натомість Митно-прикордонна служба заявила, що це завдання є "безпрецедентним" за масштабами і може вимагати ручного перегляду понад 70 мільйонів записів, що може зайняти до чотирьох місяців роботи.

Рішення Суду – відповідь на позов компанії Atmus Filtration. Окрім неї ще близько 2 тис. компаній подавали позови щодо відкшкодування мит.

Загалом адміністрація Трампа заробила на тарифах понад 130 млрд дол. за рахунок понад 300 тис. компаній-імпортерів.

Нагадаємо:

2 квітня 2025 року Трамп оголосив про введення "взаємних мит" у відповідь на дії інших країн світу. Ці мита становили від 10% до понад 40%.

20 лютого 2026 року Верховний суд США скасував ці мита, визнавши їх незаконними. Водночас суд нічого не уточнив про відшкодування втрачених коштів.

Після цього губернатори штатів Нью-Йорк, Каліфорнія, та Іллінойс вимагали від адміністрації Трампа компенсацію для своїх громадян, заявляючи, що кожна сім'я втратила близько 1700 дол. через ці тарифи.