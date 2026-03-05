АМКУ дав українським АЗС три дні для пояснення причин підняття цін на пальне
Антимонопольний комітет звернувся до мереж автозаправок в Україні і закликав протягом трьох днів надати інформацію про причини підняття цін на нафтопродукти і скраплений газ.
Про це розповів очільник АМКУ Павло Кириленко в ефірі "Суспільного".
"Після цього, щоб не робити якихось передчасних висновків, буде надана оцінка причинам та підставам підвищення цін на нафтопродукти і тенденціям, якими керувалися і слідували всі учасники ринку світлих нафтопродуктів", – зазначив він.
Кириленко підкреслив, що також визначатимуть чи є в мережах заправок ознаки змови, схожості дій учасників ринку.
За його словами, якщо АМКУ знайде порушення в ціноутворенні на пальне, то мережам АЗС загрожує штраф до 10% від виторгу кожного суб'єкта господарювання за попередній звітний період, тобто за 2025 рік.
