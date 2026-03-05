"Дружба" може запрацювати протягом місяця-півтора – Зеленський

Нафтопровід "Дружба", серйозно пошкоджений росіянами наприкінці січня, може запрацювати протягом місяця-півтора, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми можемо передати інформацію, що впродовж цих півтора місяця відновлення можливе… Але це не значить, що буде відновлено те, що було зруйновано, і можна паралельно робити деякі речі", – сказав президент на брифінгу за підсумками наради в Офісі президента.

При цьому він висловив занепокоєння тим, що від відновлення "Дружби" для постачання нафти з РФ Угорщині та Словаччині залежить надання країнами Європейського Союзу фінансової допомоги Україні.

"Ми все підготуємо, а рішення буде тоді відповідно за ними", – зазначив глава держави.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, який підтвердив прогнозний в місяць-півтора термін для ремонту, пише "Інтерфакс-Україна".

"Місяць-півтора ми цілимось в забезпечення технологічної можливості роботи інфраструктури, а паралельно формуємо проєктну кошторисну документацію, яка покаже реальні цифри відновлення і будівництва альтернативи.", – сказав Корецький.

"Тобто підземних резервуарів казематного типу, щоб і надалі ця інфраструктура забезпечувала не тільки чийсь інтерес, а й інтереси держави Україна", – зазначив він.

За його словами, основну перекачувальну станцію в Бродах на Львівщині немає сенсу відновлювати, оскільки наступна атака РФ знову може завдати пошкоджень.

"З міркувань безпекових – і на сьогодні, і на майбутнє – потрібно будувати підземні резервуарні парки казематного типу за кращими стандартами НАТО", – сказав голова правління "Нафтогазу".

Так звані маневрові резервуарні парки, які дають змогу безперебійно і, підкреслюю, безпечно працювати для різних сортів і типів нафти.

За його словами, руйнування одного з елементів нафтопроводу – це велика інфраструктура: насосні агрегати, компресори, кабельні естакади, щити панелі управління, електроніка тощо.

"Для можливості технічного прокачування є потреба зробити скидний резервуар, який потрібен для відведення нафти при зростанні тиску до критичного рівня. Це потрібно, аби не зруйнувати трубопровід і не спричинити екологічну катастрофу", – додав Корецький.

"Ми говоримо не просто, вибачте за сленг, що треба перемотати ізолентою і запускати. Йдеться про повноцінний, якісний, технологічний процес, який забезпечить безперебійну й безпечну роботу цієї інфраструктури", – наголосив глава "Нафтогазу".

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що особисто не підтримує відновлення нафтопроводу "Дружба", через який російську нафту отримували Угорщина та Словаччина.

27 січня російським ударом було пошкоджено ключову перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" в Бродах Львівської області.

Агентство Bloomberg з посиланням на джерела написало, що Європейський Союз розглядає можливість надання Україні фінансової допомоги для ремонту нафтопроводу "Дружба", щоб розблокувати збоку Угорщини та Словаччини підтримку Києва.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що силою змусить Україну відновити транзит нафти нафтопроводом "Дружба"