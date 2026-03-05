США вперше в унісон з РФ виступили проти засудження атак на енергетику України

Сполучені Штати у четвер разом із Росією, Китаєм і Нігером виступили проти резолюції, ухваленої радою керівників ядерного регулятора ООН, яка засуджує атаки на енергетичну інфраструктуру України як загрозу ядерній безпеці.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Резолюція, ухвалена Радою керівників МАГАТЕ, стала сьомою щодо України відтоді, як Росія вторглася до сусідньої країни чотири роки тому. Це перший випадок, коли Сполучені Штати проголосували проти.

"Хоча ми й надалі підтримуємо роботу МАГАТЕ на місцях, ми не підтримуємо нинішній розгляд радою непотрібної резолюції, яка не допомагає досягти миру між Україною та Росією", — йдеться в заяві США до ради перед голосуванням.

Президент США Дональд Трамп протягом останнього року тиснув на Україну, щоб вона швидко уклала мирну угоду, яка могла б передбачати передачу територій Росії. Україна відкинула можливість поступок територією.

За словами дипломатів, на закритому засіданні резолюцію підтримали 20 країн, серед них Франція, Велика Британія, Австралія, Канада, Південна Африка та Аргентина. Десять країн утрималися, а четверо проголосували проти. Серед тих, хто утримався, були Бразилія, Єгипет, Марокко та Саудівська Аравія.

Формулювання документа були менш жорсткими, ніж у попередніх резолюціях.

Текст, з яким ознайомилося Reuters, зазначає, що рада "повторно наголошує: атаки, спрямовані на енергетичну інфраструктуру України для позамайданчикового електропостачання атомних електростанцій, зокрема й Запорізької АЕС, становлять пряму загрозу ядерній безпеці та захищеності".

Нагадаємо:

З жовтня 2025 року Росія пошкодила понад 9 ГВт генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Наразі після атак вдалося частково відновити 3,5 ГВт.