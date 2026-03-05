Ціна російської нафти піднялась вище 70 доларів за барель вперше з літа 2025 року

Ціни на російську нафту Urals піднялись вище 70 доларів за барель, вперше з 2025 року на тлі загострення війн на Близькому Сході та перекритті Ормузької протоки.

Про це йдеться у статистиці Trading Economics.

Останній раз ціна бареля Urals перевищувала 70 доларів у червні 2025 року.

У січні 2026 року російська нафта встановила мінімум і продавалась за 49 доларів/барель.

Нагадаємо:

Згідно з даними суднового моніторингу, два російські нафтові вантажі, які прямували до Східної Азії, змінили курс на Індію, що свідчить про те, що Нью-Делі готовий приймати російську нафту в умовах загострення конфлікту на Близькому Сході.

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, інафтові ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.

Нафтопереробний завод у Рас-Таннурі в Саудівській Аравії перестав працювати після іранської дронової атаки.

У порту Бахрейну атаковано танкер Stena Imperative під прапором США: на борту спалахнула пожежа, але члени екіпажу не постраждали.

Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу після того, як два дрони Ірану вдарили по енергетичним об'єктам державної QatarEnergy.

Державні нафтопереробники Індії та урядовці узгодили план дій через конфлікт навколо Ірану, який майже зупинив потоки нафти через Ормузьку протоку, і тепер знову придивляються до нафти РФ.