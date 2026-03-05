Українська правда
РФ знову атакувала енергетику: є знеструмлення у трьох областях

Віктор Волокіта — 5 березня, 10:36
Частина громад у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях 5 березня тимчасово залишаються без електропостачання через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури. 

Про це повідомили в Міненерго та "Укренерго".

Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням.

Також зазначається, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження.

У середу, 4 березня, станом на 9:30 його рівень був на 5,3% нижчим, ніж в цей час попереднього дня у вівторок.

Причиною є сонячна погода майже на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Нагадаємо:

5 березня понад 8 800 абонентів знеструмлені внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району.

