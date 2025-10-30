Новини 30 жовтня: застава Кудрицького, обстріл Словʼянської ТЕС

Про енергетику: 30 жовтня внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру — у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання.

Про удари росіян: Вночі проти 30 жовтня Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України.

Про Китай і нафту: Ціна ключової російської нафти впала після того, як західні санкції змусили китайські НПЗ скасувати частину закупівель.

Про найбільший донат: Фонд "Повернись живим" у жовтні отримав 11,98 млрд грн благодійних надходжень, з яких 11,57 млрд грн – трьома транзакціями на понад 3,8 млрд грн кожна.

Про Лукойл: Підсанкційний російський нафтовидобувник "Лукойл" погодився продати свої міжнародні активи трейдеру енергоресурсів Gunvor Group.

Про заправки Коломойського: Антимонопольний комітет України розгляне заявки "Укрпалетсистем", оператора мережі АЗК UPG, на оренду 70 автозаправних станцій.

Про Кудрицького: За колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького внесли заставу у розмірі 13,7 мільйона гривень, він вийшов з СІЗО.

Про відключення: У пʼятницю, 30 жовтня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.

Про обстріли енергетики: Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська завдали удару по Словʼянській ТЕС 30 жовтня.