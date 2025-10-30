Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК в кількох областях України
Ілюстративне фото
Getty Images
Вночі проти 30 жовтня Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків", – йдеться в повідомленні.
В ДТЕК підкреслили, що це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень.
Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 210 разів, заявили в компанії.
Нагадаємо:
30 жовтня внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру — у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання.