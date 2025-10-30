Відключення світла 31 жовтня діятимуть цілодобово

В “Укренерго” показали графіки на 31 жовтня

У пʼятницю, 30 жовтня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Графіки передбачають погодинні відключення з 00:00 до 24:00 обсягом від 0,5 до 3 черг. Максимальний обсяг обмежень передбачають з 16:00 до 18:00.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть з 00:00 до 24:00

В "Укренерго" попередили, що графіки можуть змінитися. "Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - порадили в компанії.

Нагадаємо:

В Черкаській області на Звенигородщині внаслідок масованої російської атаки пошкоджено лінію електропередач, будинки та фермерське господарство.