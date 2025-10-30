Ворог вдарив по Словʼянській ТЕС – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська завдали удару по Словʼянській ТЕС 30 жовтня.

Про це президент повідомив на своєму каналі у Telegram.

"Зараз, кілька годин тому, був удар по Словʼянській ТЕС – удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. І це виключно терор. Нормальні так не воюють, і на таку російську війну повинна бути належна реакція світу", – заявив президент.

Зеленський додав, що Україна має домовленості із Норвегією щодо енергетики, зокрема, підтримка закупівель газу.

"Є домовленості з Німеччиною, Італією, Нідерландами, і з ними працюємо по обладнанню для генерації електрики. Розраховуємо на підтримку Єврокомісії", – додав президент.

Він підсумував, що країни великої сімки мають можливості підтримати українську енергосистему і держава працює у цьому напрямку.

Нагадаємо:

Вночі проти 30 жовтня Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України.

У пʼятницю, 30 жовтня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.