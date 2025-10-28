Китай почав відмовлятися від улюбленого сорту нафти РФ після санкцій США

Ціна ключової російської нафти впала після того, як західні санкції змусили китайські НПЗ скасувати частину закупівель.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Спотові партії ESPO, що відвантажуються з Далекого Сходу РФ, цього тижня пропонувалися зі знижкою 50 центів за барель до бенчмарку ICE Brent. Минулого тижня сорт котирувався з премією понад $1 за барель - до запровадження останнього пакета санкцій.

Ринок нафти насторожено стежить за перебоями й перерозподілом потоків після того, як США занесли до чорного списку "Роснефть" і "Лукойл", щоб посилити тиск на Москву.

Цей крок, що послідував за жорсткішими обмеженнями ЄС на торгівлю енергоносіями, підтримав зростання бенчмарк-ф'ючерсів минулого тижня, адже переробники можуть шукати альтернативні барелі.

ESPO полюбляють як державні НПЗ Китаю, так і приватні переробники, що мають досвід роботи з підсанкційною нафтою, наприклад іранською. Після санкцій США державні компанії Китаю, зокрема Sinopec, скасували частину закупівель морської російської нафти, переважно ESPO.

За даними Vortexa Ltd, приватні НПЗ зазвичай беруть близько 800 тис. барелів на добу далекосхідних сортів РФ - ESPO, Sokol і Sakhalin Blend - і цей попит "залишиться стійким". Водночас наразі неясно, чи зможуть вони поглинути обсяги, від яких відмовилися інші переробники.

Нагадаємо:

Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній.

Євросоюз вранці 23 жовтня остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

Індійська компанія Reliance Industries Ltd. придбала мільйони барелів сирої нафти з Близького Сходу й США після того, як Вашингтон запровадив санкції проти компаній "Роснефть" та "Лукойл".

Індійські нафтопереробні компанії не робили нових замовлень на купівлю російської нафти з моменту запровадження санкцій і чекають роз'яснень від уряду та постачальників.