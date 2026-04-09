В OLX розповіли, що думають про оподаткування цифрових платформ

В OLX розповіли про ставлення до нового закону про оподатквання цифрових платформ

В OLX, одній з найбільших в Україні цифрових платформ в галузі інтернет-комерції, позитивно відгукнулися про новий закон №15111-д про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.

Про це стало відомо з офіційної позиції компанії у розпорядженні ЕП.

"OLX позитивно оцінює прийняття закону, над яким наша команда працювала у робочих групах, ділилася досвідом і кращими практиками ринку ЄС.

Ми задоволені, що наші думки та позиції враховано, і законопроєкт прийнятий у форматі, що в цілому відповідає європейській практиці", – йдеться у повідомленні.

Зокрема у законі:

Вводяться порогові значення щодо кількості транзакцій та розміру отриманого доходу (30 продажів на рік, або дохід від продажів більше 2000 євро);

Дохід від продажу товарів до 2000 євро не буде оподатковуватись;

Немає положень про розкриття банківської інформації користувачів;

Не вводиться обов'язок відкривати спеціальні рахунки.

Нові правила вступлять у дію не раніше 2027 року та стосуватимуться лише тих, хто хто здійснює понад 30 продажів на рік або продає товарів на суму понад 2000 євро на рік.

Податковими агентами виступатимуть самі платформи, а користувачам не потрібно буде здійснювати додаткових дій.

Нагадаємо:

8 квітня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №15111-д про оподаткування цифрових платформ.