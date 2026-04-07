"Склад серйозно пошкоджено": росіяни атакували виробника снеків Flint, Сан Санич, Big Bob

Вночі проти 7 квітня близько 2:20 по складу Star Brands у Павлограді на Дніпропетровщині поцілили 2 ворожих шахеди.

Про це інформує пресслужба компанії.

Йдеться, що в результаті прямого влучання виникло загоряння, склад серйозно пошкоджено. Проте обійшлось без постраждалих та загиблих.

"Рятувальники зробили все можливе, евакуювали співробітників та розпочали гасіння пожежі. Наразі стан співробітників задовільний, вони у безпеці", – зазначається в повідомленні.

Як повідомляють в компанії, на даний момент пожежу повністю ліквідовано, вже є попередня оцінка масштабів руйнування – постраждало близько 5,5 тис кв.м території складського комплексу. Ведеться оцінка матеріальних збитків втрати сировини та готової продукції, що зберігалися на складі.

"Наразі наша логістична команда працює в екстреному режимі: ми впроваджуємо план перемаршрутизації доставок, щоб наші партнери та клієнти отримали замовлення вчасно", – коментує керівництво компанії.

Довідка. Група компаній Star Brands є виробником та дистриб'ютором снеків, круп, борошна, консервованих, інших бакалійних продуктів, засобів гігієни на території України та в багатьох країнах світу.

Їхня продукція випускається під брендами Flint, Сан Санич, BiG BOB, Chipsters, Морські, Hroom, Crispy Cris. А також – Хуторок, La'Pasta, Золотий Врожай, Zeffir.

Star Brands не вперше переживає ворожі атаки та руйнування. Зокрема, 2 листопада російська армія влучила по складу виробника снеків Flint, Сан Санич, Big Bob в Павлограді Дніпропетровської області.