По всій Україні на 30 жовтня ввели графіки відключення електрики

Альона Кириченко — 30 жовтня, 09:00
Getty Images

30 жовтня внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру — у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання.

Про це інформує "Укренерго".

Час і обсяг обмежень будуть такими:

ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ

• з 08:00 до 19:00 – обсягом від 1 черги до 2 черг

ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ

• з 08:00 до 19:00 – для промислових споживачів

"Графік відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго", – зазначили в "Укренерго".

Нагадаємо:

Зранку 30 жовтня в "Укренерго" повідомили, що через масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру в більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

