По всій Україні на 30 жовтня ввели графіки відключення електрики
Getty Images
30 жовтня внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру — у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання.
Про це інформує "Укренерго".
Час і обсяг обмежень будуть такими:
ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ
• з 08:00 до 19:00 – обсягом від 1 черги до 2 черг
ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ
• з 08:00 до 19:00 – для промислових споживачів
"Графік відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго", – зазначили в "Укренерго".
Нагадаємо:
Зранку 30 жовтня в "Укренерго" повідомили, що через масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру в більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.