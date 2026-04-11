Свириденко розповіла чи буде світло на Великдень

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що уряд вжив кроки для забезпечення постачання світла без графіків на Великдень.

Про це Свириденко написала у соцмережах.

Юлія Свириденко зазначила, що на нараді з НЕК "Укренерго" та іншими відповідальними за електроенергію органами вирішили збільшити імпорт електроенергії та вжити інші дії для забезпечення світлом країну в найближчі дні.

Про які саме дії крім імпорту йдеться – премʼєрка не повідомила.

"Енергосистема працює стабільно. Робимо все можливе, щоб найближчими днями електропостачання було забезпечене — без графіків і відключень. Важливо, щоб у великодні дні українські родини були зі світлом", – зазначила Свириденко.

Нагадаємо:

У суботу 11 квітня в усіх регіонах України з 06:00 до 08:00 застосовувались графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.