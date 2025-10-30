Найбільший донат в історії: "Повернись живим" отримав 11,5 мільярда через міжнародні гранти

Фонд "Повернись живим" у жовтні отримав 11,98 млрд грн благодійних надходжень, з яких 11,57 млрд грн – трьома транзакціями на понад 3,8 млрд грн кожна.

Про це йдеться в даних звітності фонду.

Три великих пожертвування надійшли на рахунки "Повернись живим" з 23 по 28 жовтня. У фонді поки не розкривають, хто саме здійснив донат, але всі транзакції були підписані як "Для підтримки оборони України відповідно до грантової угоди.

Скрин з "Повернись живим"

За даними пресслужби фонду, кошти надійшли в межах іноземного гранту. Проте можливі напрямки їхнього використання не розкривається.

Як повідомили ЕП у "Повернись живим", цьогоріч фонд отримав внески за кількома грантовими угодами, підписаними із міжнародними партнерами.

"Підписані грантові угоди передбачають, що усі сто відсотків цих грошей мають бути направлені на закриття потреб Сил безпеки та оборони. Напрямки забезпечення погоджені як із донорами, так і з військовими. Фонд не бере жодних комісій чи відрахування на операційні витрати по цих проєктах", – наголосили у благодійному фонді.

Водночас, "Повернись живим" не може витратити цю грантову допомогу на поточне забезпечення військових чи на відкриті діючі проєкти Фонду.

"Тому невеликі щоденні донейти на регулярне забезпечення армії й надалі матимуть важливу роль у закритті потреб на гарячих напрямках фронту", – додали у "ПЖ".

Станом на 30 жовтня фонд отримав понад 11,98 млрд грн благодійних надходжень за місяць, з яких 11,57 млрд грн – цими трьома транзакціями. Це найбільші пожертвування в історії фонду.

Для порівняння, у 2024 році "Повернись живим" зібрав 4,4 млрд грн, або ж 18% від загального обсягу всіх донатів найбільшим благодійним фондам країни. Загалом за 10 місяців цього року фонд змін акумулювати понад 18,1 млрд грн.

Нагадаємо:

У 2024 році найбільші благодійні фонди України зібрали 24,1 млрд грн, що на 28% більше, ніж у 2023 році.