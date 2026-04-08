Українські роботодавці отримали штрафи на 2,76 мільярда за відсутність людей з інвалідністю в штаті

В минулому році 8 697 роботодавцям, які не виконали норматив щодо працевлаштування людей з інвалідністю, було нараховано санкції на загальну суму 2,76 мільярда гривень.

Про це йдеться в дослідженні від Опендатабот.

Зазначається, що це близько 10% від усіх роботодавців, які мали працевлаштувати людей з інвалідністю за підсумками 2025 року. Для порівняння, у 2023 році цей показник сягав 17,5%, а до початку повномасштабної війни — лише 2,5%.

Згідно з аналітикою, загалом 88 705 компаній, що мають від 8 працівників, підпадали під обов'язковий норматив створення робочих місць для людей з інвалідністю торік. Це на 2% менше, ніж у 2024 році.

Як йдеться в дослідженні, 317 тисяч гривень штрафу, у середньому, мають сплатити роботодавці, які не працевлаштували людей з інвалідністю торік. За рік середня сума штрафу зросла на 20%.

Довідка. Законодавство встановлює обов'язкову квоту людей з інвалідністю на підприємстві: їх має бути принаймні 4% від штату. На колективи до восьми осіб ця норма не поширюється, а в колективах до 25 працівників має бути принаймні одна людина з інвалідністю.

Нагадаємо:

З лютого 2024 року роботодавці, які найняли людину з інвалідністю, можуть одержати через портал "Дія" компенсацію за облаштування її робочого місця.

За понад два роки сума компенсаційних виплат на облаштування робочих місць людей з інвалідністю перевищила 300 млн гривень, з яких цього року профінансовано вже понад 167 млн грн.