За Кудрицького внесли заставу 13,7 мільйона – джерела

За колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького внесли заставу у розмірі 13,7 мільйона гривень.

За їхньою інформацією, Кудрицький ще не вийшов з СІЗО, але це має статися найближчим часом.

Нагадаємо:

29 жовтня екскерівнику НЕК "Укренерго" Володимиру Кудрицькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 13,7 мільйона гривень. Він перебуватиме під вартою до 26 грудня 2025 року.

До того 21 жовтня ДБР прийшло з обшуками до колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Хочу сказати, що жодних підозр мені не було вручено, просто був обшук", – заявив Кудрицький.

Володимира Кудрицького підозрюють у шахрайському заволодінні коштами.За даними джерел УП у правоохоронних органах, слідчі дії проводили за підозрою у зловживанні службовим становищем та заволодінні коштами державної компанії.

Слідство вважає, що Кудрицький і бізнесмен Ігор Гринкевич могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році.

28 жовтня Державне бюро розслідувань затримало на Львівщині колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Також нагадаємо, що Володимира Кудрицького було звільнено з посади очільника компанії за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" від 2 вересня 2024 року.