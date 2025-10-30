За Кудрицького внесли заставу 13,7 мільйона – джерела
За колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького внесли заставу у розмірі 13,7 мільйона гривень.
Про це повідомляють джерела ЕП.
За їхньою інформацією, Кудрицький ще не вийшов з СІЗО, але це має статися найближчим часом.
Читайте також: Володимир Кудрицький: Мета мого звільнення – перевести під ручний контроль інвестиції у відбудову енергетики
Нагадаємо:
29 жовтня екскерівнику НЕК "Укренерго" Володимиру Кудрицькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 13,7 мільйона гривень. Він перебуватиме під вартою до 26 грудня 2025 року.
До того 21 жовтня ДБР прийшло з обшуками до колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.
"Хочу сказати, що жодних підозр мені не було вручено, просто був обшук", – заявив Кудрицький.
Володимира Кудрицького підозрюють у шахрайському заволодінні коштами.За даними джерел УП у правоохоронних органах, слідчі дії проводили за підозрою у зловживанні службовим становищем та заволодінні коштами державної компанії.
Слідство вважає, що Кудрицький і бізнесмен Ігор Гринкевич могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році.
28 жовтня Державне бюро розслідувань затримало на Львівщині колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.
Також нагадаємо, що Володимира Кудрицького було звільнено з посади очільника компанії за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" від 2 вересня 2024 року.