"Лукойл" вирішив продати міжнародні активи компанії, яку заснував друг Путіна

Підсанкційний російський нафтовидобувник "Лукойл" погодився продати свої міжнародні активи трейдеру енергоресурсів Gunvor Group.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Другий за величиною виробник нафти у РФ раніше оголосив про плани позбутися міжнародних операцій після запровадження санкцій США минулого тижня.

За заявою на сайті компанії, "Лукойл"прийняв пропозицію Gunvor щодо купівлі Lukoil International GmbH і зобов'язався не вести переговорів з іншими потенційними покупцями.

Gunvor, що має давню історію роботи в Росії, від коментарів відмовився. Її співзасновник Геннадій Тимченко - російський олігарх з близького оточення Путіна. Він потрапив під санкції США після анексії Криму у 2014 році. Тоді уряд США заявляв, що у лідера РФ Володимира Путіна є "інвестиції в Gunvor" — твердження, яке компанія послідовно заперечує.

Нині більший пакет Gunvor належить співзасновнику та CEO Торбйорну Торнквісту.

Угода потребує схвалення Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) та інших необхідних дозволів.

"Лукойл" - найбільш міжнародно диверсифікований із російських нафтових гігантів. Lukoil International, штаб-квартира якого у Відні, за даними профілю підрозділу в LinkedIn, керує понад 100 "дочками" приблизно у 50 країнах світу.

Апстрім-бізнес "Лукойл" охоплює міноритарні частки в проєктах у країнах колишнього СРСР — Казахстані, Узбекистані та Азербайджані, а також в Єгипті, ОАЕ та низці африканських держав. Їхня частка у загальному видобутку сирої нафти компанії торік становила лише 5%.

Також у російського виробника є мережа з понад 5 300 АЗС у 20 країнах, включно зі США, а також НПЗ у Європі.

Нагадаємо:

Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній.

Євросоюз вранці 23 жовтня остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

Індійська компанія Reliance Industries Ltd. придбала мільйони барелів сирої нафти з Близького Сходу й США після того, як Вашингтон запровадив санкції проти компаній "Роснефть" та "Лукойл".

Індійські нафтопереробні компанії не робили нових замовлень на купівлю російської нафти з моменту запровадження санкцій і чекають роз'яснень від уряду та постачальників.

