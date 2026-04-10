Шмигаль підтвердив колосальні борги Харкова за газ і електрику

Місто Харків і харківські комунальні підприємства накопичили майже 31 млрд грн боргів перед державними компаніями за енергоносії.

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

"За електроенергію майже 8 мільярдів гривень, за газ 23 мільярда гривень. Колосальні суми", - розповів він.

За словами Шмигаля, це найбільші суми в загальному пакеті заборгованості перед державними компаніями.

Нагадаємо:

Раніше ЕП повідомляла, що в Харкові проблема боргів за енергетику набула найбільшого і хронічного масштабу. Ця модель боргів формувалася роками ще за Кернеса і продовжилася за Терехова.

На кінець березня 2026 року теплокомуненерго Харківщини заборгували за газ 27,3 млрд грн — майже чверть загальноукраїнського боргу. Ще 9,44 млрд грн це борги населення за тепло і гарячу воду, 1,9 млрд грн за воду та водовідведення, 4,55 млрд грн борги комунальних підприємств за електроенергію, а 1,1 млрд грн за її розподіл.

Загалом, за оцінкою ЕП, ідеться про понад 44 млрд грн взаємних боргів, які лише зростають.

Згодом міський голова Ігор Терехов відповів ЕП, що борги Харкова не можна розглядати у відриві від війни, заморожених тарифів і багаторічних боргів держави перед містом.

За його словами, значна частина заборгованості теплокомуненерго виникла не через "популізм" міської влади, а через невідшкодовану різницю в тарифах, штрафи та збиткову модель, нав'язану з центру.

