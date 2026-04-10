Шмигаль підтвердив колосальні борги Харкова за газ і електрику
Місто Харків і харківські комунальні підприємства накопичили майже 31 млрд грн боргів перед державними компаніями за енергоносії.
Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.
"За електроенергію майже 8 мільярдів гривень, за газ 23 мільярда гривень. Колосальні суми", - розповів він.
За словами Шмигаля, це найбільші суми в загальному пакеті заборгованості перед державними компаніями.
Читайте також: "Харків комуністичний". Як Терехов будує політику на боргах за електрику та газ
Нагадаємо:
Раніше ЕП повідомляла, що в Харкові проблема боргів за енергетику набула найбільшого і хронічного масштабу. Ця модель боргів формувалася роками ще за Кернеса і продовжилася за Терехова.
На кінець березня 2026 року теплокомуненерго Харківщини заборгували за газ 27,3 млрд грн — майже чверть загальноукраїнського боргу. Ще 9,44 млрд грн це борги населення за тепло і гарячу воду, 1,9 млрд грн за воду та водовідведення, 4,55 млрд грн борги комунальних підприємств за електроенергію, а 1,1 млрд грн за її розподіл.
Загалом, за оцінкою ЕП, ідеться про понад 44 млрд грн взаємних боргів, які лише зростають.
Детальніше читайте за борги Харкова у матеріалі ЕП за посиланням.
Згодом міський голова Ігор Терехов відповів ЕП, що борги Харкова не можна розглядати у відриві від війни, заморожених тарифів і багаторічних боргів держави перед містом.
За його словами, значна частина заборгованості теплокомуненерго виникла не через "популізм" міської влади, а через невідшкодовану різницю в тарифах, штрафи та збиткову модель, нав'язану з центру.
Повну позицію міського голови можна знайти за посиланням.