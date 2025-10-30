UPG хоче орендувати ще 70 АЗС ANP і "Авіас"

Антимонопольний комітет України розгляне заявки "Укрпалетсистем", оператора мережі АЗК UPG, на оренду 70 автозаправних станцій.

Про це йдеться у порядку денному на 30 жовтня 2025 року на сайті АМКУ.

АМКУ розглядає заяви "Укрпалетсистем" від 15.08.2025 про надання дозволу на концентрацію 70 єдиних майнових комплексів — автозаправних станцій, "які знаходяться за адресами, що зазначені у відповідних заявах".

АЗС належать низці юридичних осіб, зазначено у повідомленні.

Зокрема, це товариства з обмеженою відповідальністю "Айлонг Еволюшн", "Альбіленд", "Вертікс Молл", "Енджел Кепітал", "Євротрейд Експо", "Жасмі-Трейд", "Імідж Еволюшн", "Корсо Таун", "Лідер Фінанс", "Нафтапрайм", "Ньюпорт Холдинг", "Перспектива Про", "Скай Проект" та інші.

Нагадаємо:

Раніше компанія UPG запустила 34 заправки на Київщині та планує відкрити ще 185 АЗК у вісьмох областях України.

Антимонопольний комітет дозволив "Укрпалетсистем", що управляє мережею АЗС UPG, взяти в оренду ще 17 автозаправних станцій мереж групи компаній "Приват". Йдеться про 17 автозаправних станцій мереж ANP і "Авіас"

Раніше повідомлялося, що мережа автозаправних станцій UPG просить дозволу Антимонопольного комітету на оренду 75 АЗС, які раніше входили до так званої групи "Приват".

У жовтні 2024 року маловідома фірма "Макс енерго Ресурс" Ігоря Супруненка купила на аукціоні "Приватбанку" 245 АЗС, які контролював раніше Ігор Коломойський.

У середині липня 2025 року Антимонопольний комітет дозволив компанії "Укрпалетсистем", яка входить до групи UPG бізнесмена Володимира Петренка, взяти в оренду 34 автозаправки, які пов'язані з мережею Avias групи "Приват".

У липні АМКУ надав дозвіл UPG орендувати ще 47 автозаправних станцій (АЗС) компаній групи "Приват" та ще 46 у серпні 2025 року..

Також повідомлялося, що компанія ОККО відмовилася від оренди кількох десятків автозаправних комплексів KLO у Києві та Київській області.

Антимонопольний комітет дозволив "Укрпалетсистем", що управляє мережею АЗС UPG, взяти в оренду ще 17 автозаправних станцій мереж групи компаній "Приват".

АТ "Укрнафта" та компанія Shell Overseas Investments BV остаточно завершили угоду про придбання українською державною компанією частки обсягом 51% у ТОВ "Альянс Холдинг", що володіє мережею зі 118 АЗК під брендом Shell в Україні.