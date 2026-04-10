В "Укренерго" розповіли про відключення світла для населення на 11 квітня

У суботу 11 квітня в усіх регіонах України з 06:00 до 08:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Окремо з 05:00 до 08:00 для промислових споживачів застосують графіки обмеження потужності.

Причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Cтаном на ранок 10 квітня внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Запорізькій, Одеській, Сумській, Херсонській та Харківській областях тимчасово залишалися без електропостачання.