Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

В "Укренерго" розповіли про відключення світла для населення на 11 квітня

Артур Крижний — 10 квітня, 19:15
Фото: Олександр Чекменьов

У суботу 11 квітня в усіх регіонах України з 06:00 до 08:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Окремо з 05:00 до 08:00 для промислових споживачів застосують графіки обмеження потужності.

Причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Cтаном на ранок 10 квітня внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Запорізькій, Одеській, Сумській, Херсонській та Харківській областях тимчасово залишалися без електропостачання.

енергетика відключення графіки відключень

відключення

Останні новини