Новини 17 липня: урядові перестановки, БЕБ ще без очільника, Індія думає про альтернативу російській нафті
Про що всі сьогодні говорили?
Про зміни в уряді. Рада призначила Дениса Улютіна новим міністром соцполітики, Світлану Гринчук – очільником Міненерго (була міністеркою захисту довкілля і природних ресурсів), Олексія Соболева – міністром економіки (був першим заступником Свириденко).
Про призначення голови БЕБ. Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що процедура через яку уряд не призначив обраного голову БЕБ, законна.
Про ціни. Яблука нового врожаю майже втричі дорожчі, ніж рік тому – 60-70 гривень за кілограм.
Про українців за кордоном. Польща поступово припинить діяльність притулків для біженців з України.
Про загарбників. В окупованому Скадовську росіяни збираються нарощувати потужності з перевалки вантажів.
Про нафту. Індія знайде заміну російській нафті, заявив міністр країни після того, як Дональд Трамп пригрозив санкціями проти покупців російського експорту, якщо Москва не досягне перемир'я з Києвом за 50 днів.