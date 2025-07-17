Новини 17 липня: урядові перестановки, БЕБ ще без очільника, Індія думає про альтернативу російській нафті

Про що всі сьогодні говорили?

Про зміни в уряді. Рада призначила Дениса Улютіна новим міністром соцполітики, Світлану Гринчук – очільником Міненерго (була міністеркою захисту довкілля і природних ресурсів), Олексія Соболева – міністром економіки (був першим заступником Свириденко).

Про призначення голови БЕБ. Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що процедура через яку уряд не призначив обраного голову БЕБ, законна.

Про ціни. Яблука нового врожаю майже втричі дорожчі, ніж рік тому – 60-70 гривень за кілограм.

Про українців за кордоном. Польща поступово припинить діяльність притулків для біженців з України.

Про загарбників. В окупованому Скадовську росіяни збираються нарощувати потужності з перевалки вантажів.

Про нафту. Індія знайде заміну російській нафті, заявив міністр країни після того, як Дональд Трамп пригрозив санкціями проти покупців російського експорту, якщо Москва не досягне перемир'я з Києвом за 50 днів.

Ексклюзиви ЕП

Технологічний проєкт Grok перетворюється на дзеркало ідеології свого творця. Якщо переконати Маска в протилежному вже, схоже, неможливо, то наступний крок – переконати інших, що альтернативної правди не існує.