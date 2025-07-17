"Я іноді думаю, чи буде це на користь людству? Але я вже змирився: навіть якщо ні – я б хотів принаймні побачити, як це станеться". Ілон Маск

Історія успіху бізнесмена та мільярдера Ілона Маска широко відома. Проте його біографія має й менш публічну сторону: багаторічну спробу впливати на інформаційний простір під приводом боротьби за "істину". Колись це навіть привело Маска в Україну, де він намагався купити домен pravda.com, але дізнавшись, що той належить "Українській правді", перемкнувся на інші варіанти.

У той період бізнесмен планував створити глобальний ресурс, де користувачі могли б оцінювати рівень довіри до журналістів та редакцій. Це був перший крок у його кампанії проти того, що він вважає медіаупередженістю.

Боротьба за "правду", яку Маск розуміє як альтернативу мейнстримним наративам, згодом переросла в купівлю Twitter (тепер X). Уже як власник соцмережі він почав змінювати правила та просувати "абсолютну свободу слова".

З популярністю генеративних моделей штучного інтелекту (ШІ) Ілон знову включився в боротьбу. Цього разу – з компаніями на кшталт OpenAI та Google, які він звинувачував у цензурі та надмірній регуляції моделей. Маск вважав, що ШІ має відповідати відкрито й чесно навіть на гострі чи контроверсійні питання.

Він створив власну модель Grok, вбудував її в соцмережу X і заявив, що хоче створити інструмент, який може відповідати не так обережно та більш об’єктивно, ніж конкуренти. Що з цього вийшло? Недавно Grok почав публікувати антисемітські, расистські висловлювання, легко піддавався маніпуляціям користувачів і навіть прославляв Адольфа Гітлера.

Хоча це можна було пояснити технічними збоями, проблеми з Grok трапляються не вперше. Вони не схожі на випадковість. Навпаки – складається враження, що почалася нова фаза особистої місії Маска: створити альтернативний світ, у якому поняття "правда" визначається його особистими переконаннями.

У підсумку технологічний проєкт Grok перетворюється на дзеркало ідеології свого творця. Якщо переконати Маска в протилежному вже, схоже, неможливо, то наступний крок – переконати інших, що альтернативної правди не існує.

Що відбувається з Grok

Великі мовні моделі – Grok, ChatGPT, Gemini – мають кілька шарів налаштувань. Один з ключових рівнів – так звані system prompts або системні інструкції для кожної відповіді. Це своєрідні "правила гри" для штучного інтелекту. Видання The Verge проаналізувало частину таких інструкцій для Grok, опублікованих на GitHub.

Так, Grok вказали вважати "суб’єктивні погляди в медіа упередженими", "не уникати політично некоректних тверджень, якщо вони добре обґрунтовані" та "глибоко аналізувати джерела, які представляють усі сторони". У The Verge кажуть, що незрозуміло, чи вносили розробники інші непублічні оновлення в систему.

6 липня компанія Маска xAI оновила систему управління відповідями чат-бота Grok. "Ви маєте помітити різницю", – написав тоді Маск. Користувачі справді її помітили, коли чат-бот почав публікувати образливі та антисемітські тези.

Ознаки дивної поведінки Grok зʼявилися ще до цього скандалу. Наприклад, ШІ не вважав Дональда Трампа хорошим президентом чи, посилаючись на дані ФБР, стверджував, що більшість насильницьких злочинів скоюють темношкірі люди.

Проте найрезонансніші відповіді зʼявилися, коли Grok почав розмірковувати про Голлівуд. ШІ заявив, що сучасне американське кіно нібито просуває негативні стереотипи про білих людей і спотворює історію. Винними він назвав "керівників єврейського походження", які, мовляв, є головними у студіях Warner Bros., Paramount і Disney. Ще місяцем раніше Grok визнавав ці тези антисемітськими.

Далі рівень абсурду лише зростав. Користувачі створили фейковий профіль жінки з єврейським прізвищем Штейнберг, від імені якого опублікували провокаційний пост: мовляв, вона радіє загибелі дітей під час повені в Техасі.

Grok без перевірки сприйняв цю вигадку як правду й відповів агресивно, написавши, що Гітлер був би "найкращим кандидатом серед діячів XX століття", здатним "розв'язати проблему ненависті до білих". Іронічно, але згодом Grok розкритикував і самого Маска, звинувативши його та державну структуру DOGE у скороченні бюджету метеослужб, бо це нібито призвело до смертей під час повені.

Зрештою, після кількох провокаційних запитів одного з користувачів Grok погодився називати себе "МехаГітлером", остаточно перетворившись на карикатурного героя власних невдалих експериментів з антиполіткоректністю. 9 липня розробники обмежили роботу чат-бота. Певний час він не генерував текстові відповіді, видаючи лише зображення. Деякі його скандальні відповіді видалили.

Інцидент можна було б звести до технічної помилки інженерів. Однак це, скоріше, частина бачення власником Grok того, як мають розвиватися сучасні мовні моделі.

Ще до створення власного ШІ Маск у 2023 році активно критикував майбутніх конкурентів щодо надмірної політкоректності чат-ботів, таких як ChatGPT. Саме тому мільярдер вирішив створити власний ШІ, який буде націлений на пошук "правди". Однак що для Маска правда – це зовсім інше питання.

Своя правда для Grok

Команда xAI здатна створювати конкурентні моделі, які за певними показниками не поступаються, а подекуди й перевершують аналоги від OpenAI, Google чи Anthropic. У розпал скандалу навколо Grok компанія представила нові моделі Grok-4 та Grok-4 Heavy, що мають змагатися з майбутньою GPT-5 від OpenAI.

Новий Grok-4 показав найкращий результат у тесті Humanity’s Last Exam (HLE), що охоплює понад 2,5 тис. запитань з природничих і гуманітарних наук. Цей бенчмарк створений як новий стандарт після того, як моделі почали доволі легко проходити простіші тести з результатами понад 90%. У HLE важливо не лише знати факти, а й уміти логічно мислити, робити висновки та обґрунтовувати відповіді.

Grok-4 досяг рекордних 25,4%, обійшовши Gemini 2.5 Pro (21,6%) та OpenAI o3 (20,3%). Це свідчить про суттєвий прогрес у здатності моделі аналітично мислити і працювати на рівні експерта. Водночас Маск визнає, що Grok не завжди демонструє "здоровий глузд" – інтуїтивне розуміння очевидних для людини речей.

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Це типовий недолік більшості сучасних моделей, саме тому компанії дедалі більше уваги приділяють системним інструкціям, етичним фільтрам і "брандмауерам безпеки", які не навчають модель, а коригують її поведінку після генерації відповіді.

Що стало причиною збоїв та упереджених відповідей Grok? В xAI намагаються представити це як наслідок технічних помилок, а не навмисних дій. Проте очевидно, що проблема не лише в "багах", а і в принципах налаштування моделі.

Ба більше, подібні інциденти з Grok уже траплялися. У травні він активно поширював твердження про "геноцид білих людей" у ПАР навіть у контекстах, де це не мало жодного сенсу, а також ставив під сумнів кількість жертв Голокосту.

Маск не раз критикував великі американські медіа, особливо ті, що підтримують Демократичну партію, за упередженість і цензуру. Його концепція "абсолютної свободи слова" стала основою не лише політики X, а й ідеології Grok.

Однак у реальності низка фактів показує, що ця "свобода" також виявляється вибірковою. Користувачі виявили, що в одній із версій Grok чат-бот мав інструкцію ігнорувати джерела, де Маска або Трампа згадують як поширювачів дезінформації.

В останніх версіях Grok навіть формує свої відповіді, орієнтуючись на позиції Маска в його постах на X. За даними TechCrunch, у відповідях Grok простежується логіка "пошуку поглядів Маска", що викликає підозру в ідеологічному впливі.

Імовірно, те, що відбувається з Grok, – це спроба однієї з найбагатших людей світу нав’язати альтернативний дискурс, який протистоїть ліберальним наративам.

Правий поворот для Grok

Компанія xAI не каже, як навчався Grok, що ускладнює можливість проведення незалежного аудиту системи і викликає питання про політичну та ідеологічну упередженість ШІ. Професор психології і нейронауки Гері Маркус, критик нерегульованого використання ШІ, пояснив, яку роль у цьому відіграє мільярдер.

За його словами, Маск експериментує з тим, наскільки сильно він може впливати на поведінку моделі. Проте робити це складно, адже ШІ – це "чорна скринька", де кожне налаштування може дати абсолютно непередбачуваний результат.

Науковець також вважає, що Маск свідомо зсуває Grok у бік правоконсервативної ідеології, хоча сам називає це "пошуком істини". Проте ця "істина", каже науковець, є радше особистим уявленням Ілона. Він припускає, що Маск не хотів, аби Grok захищав Гітлера, але такі наслідки – результат його ідеологічного впливу.

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На думку Маркуса, Grok – це не просто інструмент, а платформа, через яку Маск транслює власний світогляд. "Він хоче, щоб ШІ не був нейтральним, а відображав його політичні й соціальні переконання", – наголошує професор.

Це особливо небезпечно, бо Grok вбудований в X. Фактично він стає частиною інформаційного середовища для мільйонів людей. Якщо Grok передає викривлену "правду", це впливає на формування громадської думки в масштабах країн.

Цю загрозу підтверджують дослідження. Зокрема робота професора Мора Неємана з Корнельського університету показала, що ШІ здатний несвідомо впливати на політичні переконання людей. Інші дослідження також свідчать, що користувачі дедалі частіше схильні довіряти ШІ, навіть коли він помиляється.

Чи буде відповідальність за дії Grok

Grok спричинив низку міжнародних скандалів. Зокрема він назвав прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска "невдахою" і "зрадником, який продав Польщу Німеччині та Євросоюзу". Він також генерував образливі висловлювання на адресу президента Туреччини Реджепа Ердогана та засновника сучасної Туреччини Ататюрка. 9 липня суд у Туреччині вирішив заблокувати Grok на території країни.

Таким чином, ШІ Маска став першим великим чат-ботом, офіційно забороненим в одній з країн G20 через порушення етичних норм та політичну упередженість.

Єврокомісія запросила представників компанії xAI на технічну зустріч через зафіксовані випадки антисемітських висловлювань Grok. Така реакція вказує, що ШІ-моделі, вмонтовані в платформи з мільйонною аудиторією, розглядаються як регуляторний виклик на рівні держав і союзів, а не лише як технологічні продукти.