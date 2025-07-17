Об'єднані Мінекономіки, Мінекології та Мінагро очолив Соболев

Верховна Рада України затвердила Олексія Соболева на посаді міністра економіки, довкілля та сільського господарства, раніше він був першим заступником очільника Мінекономіки Свириденко.

Раніше Міністерство економіки очолювала Юлія Свириденко, яку ВР затвердила на посаді прем'єр-міністра.

Соболев у липні 2024 року був призначений на посаду першого заступника міністра економіки України.

Він здобув ступінь магістра з фінансів у Київському національному економічному університеті, а також сертифікат фінансового аналітика від CFA Institute, США.

Раніше працював керуючим активами у Dragon Asset Management.

У 2015-2016 роках обіймав посаду радника міністра інфраструктури України.

З 2016 по 2018 рік очолював проєкт Prozorro.Sale у Transparency International Ukraine, де координував розробку ІТ-рішень для прозорого продажу державних активів.

З 2018 року став керівником державного підприємства "Прозорро.Продажі". Також був президентом спільноти фінансових аналітиків CFA Society Ukraine та головою консультативної наглядової ради CoST Ukraine.

У січні 2023 року призначений на посаду заступника міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Олексій Соболев – почесний професор практики Київської школи економіки.

Нагадаємо:

16 липня Верховна Рада відправила уряд Дениса Шмигаля у відставку. За рішення уряду проголосував 261 народний депутат.

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" 16 липня представив депутатам майбутніх членів оновленого Кабінету міністрів.