Заступника Марченка призначили новим міністром соціальної політики

Верховна Рада призначила Дениса Улютіна новим міністром соціальної політики, сімʼї та єдності, до цього він був першим заступником міністра фінансів Сергія Марченка.

Про це йдеться у трансляції засідання Верховної Ради.

Улютіну 43 роки. З офіційної біографії йдеться, що він здобув кваліфікацію магістра фінансів у Національній академії державної податкової служби у 2004-му році.

Має 3-й ранг державного службовця. Починав карʼєру з посади головного державного податкового інспектора Державної податкової адміністрації України.

З 2010 по 2016 роки працював у апараті премʼєр-міністра України.

З квітня 2016 року по червень 2018 року був керівником Патронатної служби Міністра фінансів України.

З квітня 2019 року обіймав посаду заступника Державного секретаря Секретаріату Кабінету Міністрів України.

4 квітня 2020 року призначений на посаду Першого заступника Міністра фінансів.

У липні цього року Улютін зазначав, що Україна має прийти до розкриття банківської таємниці, оскільки це передбачено Національною стратегією доходів.

Як йдеться у матеріалі УП, ексміністерку соціальної політики Оксану Жолнович звільнили через урізання пенсій і соцвиплат. За словами співрозмовників УП серед урядовців, президент на нарадах постійно вимагав від Жолнович підвищити пенсії та придумати додаткові виплати для населення, грошей на це не було, тому вимоги не виконувалися.

Нагадаємо:

16 липня Верховна Рада відправила уряд Дениса Шмигаля у відставку. За рішення уряду проголосував 261 народний депутат.

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" 16 липня представив депутатам майбутніх членів оновленого Кабінету міністрів.