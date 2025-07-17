Рада призначила Гринчук новою міністеркою енергетики

Верховна Рада України затвердила Світлану Гринчук на посаді нового очільника Міністерства енергетики, до цього вона була міністеркою захисту довкілля і природних ресурсів.

Про це йдеться у трансляції засідання Верховної Ради.

Світлана Гринчук замінить на посаді міністра енергетики Германа Галущенка, до призначення у Міністерство захисту довкілля, рік вона працювала його заступницею.

До цього Гринчук тривалий час працювала у Міндовкілля, займалася питаннями кліматичних змін, була заступницею міністра захисту довкілля з питань євроінтеграції.

Гринчук народилась у Чернівцях, наразі їй 39 років. Навчалась у Чернівецькому торговельно-економічному інституті за спеціальністю "Фінанси і кредит", стала кандидатом економічних наук.

З офіційної біографії Гринчук на сайті Верховної Ради зазначають, що у 2016 році вона стала Директором департаменту з питань зміни клімату та захисту озонового шару в Міністерстві екології та природних ресурсів України.

Пізніше у 2019 році стала радницею прем'єр-міністра України з питань охорони навколишнього середовища та зміни клімату на громадських засадах, а у 2020 році займала посаду радниці в Міністерстві фінансів України.

Разом із тим Гринчук не мала прямого досвіду роботи із сектором енергетики, окрім як на посаді Директора Офісу підтримки реформ при міністерстві енергетики та заступниці Галущенка.

Співрозмовники УП в уряді та Раді називають "людиною Галущенка". Люди з енергетичного ринку перебували у легкому шоці від перспективи її призначення.

Нагадаємо:

16 липня Верховна Рада відправила уряд Дениса Шмигаля у відставку. За рішення уряду проголосував 261 народний депутат.

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" 16 липня представив депутатам майбутніх членів оновленого Кабінету міністрів.