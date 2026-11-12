Новини 12 листопада: оновлені правила мобілізації та падіння цін на нафту

Про що сьогодні говорили

Про бронювання. Міністерство економіки опублікувало деталі щодо оновлених правил мобілізації, що переглядають статус критичності підприємств та зменшують квоту бронювання для ОПК.

Про нафту. Ціни на нафту 12 листопада знизилися більш ніж на долар за барель на тлі очікувань перемир'я між Україною та Росією і послаблення побоювань щодо ескалації війни з Іраном.

Про валюту. У четвер, 12 листопада, гривня зміцнилась до готівкового євро в банках.

Про "паливо Трампа". Росія у жовтні більш ніж вдвічі збільшила експорт дизелю після послаблення американських санкцій і паузи в українських ударах по НПЗ, однак жодна партія пального за угодою Трампа з Путіним досі не надійшла до США.

Про агросектор. В українських аграріїв залишалося близько двох мільярдів власних коштів, а до початку 2027 року, за прогнозом міністра агрополітики Тараса Висоцького, вільного залишку на рахунках уже не буде.

Про Краматорськ. З 16 листопада у Краматорську тимчасово призупиняють роботу всі відділення та банкомати Ощадбанку та останнє відділення Приватбанку.

Про Нафтогаз. Росіяни атакували нафтогазовий об'єкт Групи Нафтогаз на Чернігівщині, пошкодивши при цьому технологічне обладнання.

Про яйця. До суду скерували справу щодо розкрадання державних коштів під час закупівлі Міноборони продуктів харчування для ЗСУ в умовах повномасштабного вторгнення Росії.

Про тепло. У Києві прискорюють будівництво двох котелень – підрядники переходять на цілодобовий режим роботи.

Ексклюзиви ЕП

Двадцять днів до зими. Де в Києві найгірше з водою, теплом і світлом

У листопаді кияни понад 50 тис. разів поскаржилися на відсутність електрики, тепла чи води. Скарг на світло стало в 16 разів більше, ніж торік у ті самі дні, на воду – у 5,6 разу. Найчастіше скаржаться жителі Троєщини, Борщагівки й Теремків, найрідше – мешканці Печерська.