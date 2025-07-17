Новости 17 июля: правительственные перестановки, БЭБ еще без главы, Индия думает об альтернативе российской нефти
О чем все сегодня говорили?
Об изменениях в правительстве. Рада назначила Дениса Улютина новым министром соцполитики, Светлану Гринчук - главой Минэнерго (была министром защиты окружающей среды и природных ресурсов), Алексея Соболева - министром экономики (был первым заместителем Свириденко).
О назначении главы БЭБ Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что процедура, из-за которой правительство не назначило избранного главу БЭБ, законна .
О ценах. Яблоки нового урожая почти втрое дороже, чем год назад - 60-70 гривен за килограмм.
Об украинцах за границей. Польша постепенно прекратит деятельность приютов для беженцев из Украины.
О захватчиках. В оккупированном Скадовске россияне собираются наращивать мощности по перевалке грузов.
О нефти. Индия найдет замену российской нефти, заявил министр страны после того, как Дональд Трамп пригрозил санкциями против покупателей российского экспорта, если Москва не достигнет перемирия с Киевом за 50 дней.