Новини 3 листопада: одна з наймасштабніших атак на енергетику України

Про що сьогодні говорили

Про масштабну російську атаку. Укренерго повідомило, що триває одна з наймасштабніших російських атак на енергетичну інфраструктуру України, у низці регіонів вимушено застосовуються аварійні відключення електроенергії.

Про воду. Внаслідок ворожих атак у Києві було знеструмлено основні водопровідні об'єкти, що спричинило перебої із водопостачанням.

Про транспорт. Із вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупиняють рух трамваїв і тролейбусів через критичну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських обстрілів.

Про світло. У регіонах застосували спеціальний графік аварійних відключень, при чому споживачам не можуть назвати тривалість знеструмлення.

Про тарифи. У МВФ пропонують Україні поступово підвищувати тарифи на газ та електроенергію, але у Міненерго заявили, що Україна готова на зміни в ціноутворенні лише після впровадження дієвої моделі підтримки українських родин.

Про авіацію. Північний апеляційний господарський суд ухвалив повернути державі 94,5% акцій пов'язаної з Ігорем Коломойським авіакомпанії "Дніпроавіа", розірвавши договір їхнього продажу компанії "Галтера".

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