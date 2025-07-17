Все за законом: Свириденко прокоментувала скандал із БЕБ

Нова премʼєр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що процедура через яку Уряд не призначили обраного голову БЕБ відповідала законам і нормативно-правовим актам.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Свириденко відповідаючи на запитання нардепа Железняка зазначила, що дії Уряду по не призначенню Олександра Цивінського очільником БЕБ, як це вирішила комісія з відбору, відповідають закону.

"Щодо процедури БЕБ, вона виконана відповідно до законів і нормативних актів.

Нам було внесено рішення і ми як члени уряду розглянули це рішення, і кожен з нас мав можливість висловити свою позицію: утриматись, проголосувати за, або відмовитись відповідно до тієї інформації, яка була почута відповідним міністром європейської інтеграції і юстиції, що стосувалося зв'язків з країною-агресором", – сказала нова очільниця Уряду.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що переможцем у конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки став детектив НАБУ Олександр Цивінський.

24 червня конкурсна комісія отримала інформацію від СБУ про рекомендацію провести поліграф стосовно окремих кандидатів, родичі яких, як вказали у СБУ, мають певні зв’язки з РФ, зокрема і Цивінський.

Згодом конкурсна комісія передала прем'єр-міністру Денису Шмигалю подання щодо переможця конкурсу з обрання голови БЕБ Олександра Цивінського.

Та Кабмін не затвердив Олександра Цивінського на посаді керівника Бюро економічної безпеки України, про що повідомив у Telegram. Уряд ухвалив рішення звернутися до Комісії з добору директора БЕБ з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть критеріям безпеки.

Згодом комісія з добору Директора Бюро економічної безпеки України повідомила, що очікує офіційного повідомлення від уряду щодо рішення про призначення директора бюро.