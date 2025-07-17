Росія планує побудувати склади у окупованому порту Скадовськ

В окупованому Скадовську росіяни збираються нарощувати потужності з перевалки вантажів.

Про це пише Центр транспортних стратегій.

Відповідні проектні рішення напрацьовані Єдиним інститутом просторового планування країни-агресора, повідомляє ЦТС.

"Проектними пропозиціями, зокрема, передбачено будівництво складських майданчиків для контейнерів та генеральних вантажів на території Скадовського порту, а також спеціалізованих ємностей для наливних харчових вантажів", – говориться у публікації.

Крім того, заплановано реконструкцію будівлі та причалу Генічеського порту, а також будівництво та реконструкцію причалів Скадовського морського порту.

"Як зазначили у згаданому інституті, кінцевою метою, серед іншого, є збільшення обсягів вивезення вантажів з території окупованої росіянами частини Херсонської області", – говориться у публікації.

ЦТС також зазначає, що раніше керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко заявляв, що під виглядом "інфраструктурного розвитку" портів Херсонської області росія націлена на активну розбудову мережі логістичних коридорів, які слугують військовим цілям і системному викраденню українських ресурсів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму Росія має намір збудувати транспортну інфраструктуру за допомогою Китаю. Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, зокрема, про наявність попередніх домовленостей щодо Керченського морського порту, який Росія активно використовує для "сірого" експорту.

Також повідомлялося, що інвестиції у найбільші російські залізничні проєкти скоротять у пʼять разів через борги Російської залізниці.

Раніше повідомлялося, що Росія стикається зі зростаючими труднощами з доставленням товарів до Китаю через свою східну залізничну мережу, що є ознакою більших економічних проблем, спричинених війною та санкціями.

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