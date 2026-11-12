Хуанг подає у відставку з посади гендиректора Nvidia після скандалу із зрадою

Компанія Nvidia повідомляє, що Дженсен Хуанг подав у відставку з посад президента та генерального директора з негайним вступом у силу.

Про це повідомляє Reuters.

Фінансовий директор Колетт Кресс призначена тимчасовим генеральним директором.

63-річний Хуанг володіє приблизно 6,3% акцій Nvidia та має десятки підлеглих, що підкреслює жорсткий контроль, який він зберігає над компанією, співзасновником якої він є.

Акції Nvidia впали майже на 7% під час передторгових торгів у США в четвер, що посилило падіння, яке цього тижня призвело до втрати близько 600 млрд доларів ринкової вартості.

Президент США Дональд Трамп назвав керівника Nvidia "чесною людиною", тоді як лідери Конгресу закликають провести розслідування щодо ризиків для національної безпеки.

Нагадаємо:

12 листопада Рада директорів Nvidia готувалась усунути генерального директора Дженсена Хуана після того, як стало відомо про два його позашлюбні романи.

Перед цим Хуанг у корпоративному листі співробітникам компанії визнав, що був невірним своїй дружині, і перепросив за те, що завдав їй та їхнім дітям болю.