Індія знайде заміну російській нафті - міністр країни

Індія впевнена, що зможе задовольнити свої потреби в нафті завдяки альтернативним джерелам, якщо поставок із Росії торкнуться вторинні санкції.

Пре це заявив індійський міністр нафти Хардіп Сінгх Пурі, пише Reuters.

Індія зможе впоратися з будь-якими проблемами, пов'язаними з імпортом з РФ, шляхом пошуку поставок з інших країн.

Міністр повідомив про появу багатьох нових постачальників на ринку, таких як Гаяна, а також про доступні пропозиції від наявних виробників, включно з Бразилією та Канадою.

"Я зовсім не стурбований. Якщо щось станеться, ми з цим впораємося", - сказав Пурі на галузевому заході в Нью-Делі.

"Індія диверсифікувала джерела поставок, і ми збільшили кількість країн-постачальниціь приблизно з 27 до 40", - сказав Пурі.

У січні-червні Росія залишалася найбільшим постачальником нафти в Індію, забезпечуючи близько 35% всього імпорту. Далі йдуть Ірак, Саудівська Аравія, ОАЕ і США.

Обсяг імпорту російської нафти в Індію в першому півріччі трохи збільшився, при цьому майже його половина припала на приватні нафтопереробні компанії Reliance Industries Ltd і Nayara Energy.

У разі перебоїв із поставками з Росії компанія Indian Oil Corp повернеться до колишньої схеми постачання, що діяла до української кризи, коли частка російських постачань до Індії становила менше ніж 2%, сказав журналістам глава нафтопереробника А. С. Сахні.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп у понеділок пригрозив, що введе санкції проти покупців російського експорту, якщо Москва не досягне перемир'я з Києвом протягом 50 днів.