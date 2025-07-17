Польща закриє притулки для більшості українських біженців: для кого виключення

Польща поступово припинить діяльність притулків для біженців з України.

Про це повідомляє Польське радіо.

Відповідний законопроєкт схвалив польський уряд.

Згідно із ним, з 1 листопада так звані центри колективного розміщення біженців з України у Польщі прийматимуть лише представників захищених груп: пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю.

Наразі кожен має право на безплатне проживання у такому центрі протягом перших трьох місяців після прибуття до Польщі.

"Після цих 120 днів, які відраховуються з першого дня в'їзду громадянина України до Польщі, починається період фінансової співучасті", – розповіла речниця мазовецького воєводи Йоанна Баханек.

Наразі понад половину мешканців центрів колективного розміщення у Польщі мешкають там довше безплатного періоду і доплачують за проживання та харчування.

Баханек зазначила, що у центрах колективного розміщення у Мазовецькому воєводстві зараз проживає 3000 осіб. Доступних місць ще понад 1000.

Речник польського уряду Адам Шлапка пояснив, що форми допомоги українським біженцям змінюються відповідно до потреб.

"Міністерство внутрішніх справ та адміністрації вважає, що зараз той момент, коли цей вид підтримки може бути припинений", – сказав він.

Для 6000 біженців з-поза захищених груп планується програма "Разом до незалежності" за кошти ЄС. Вона передбачає субсидії на оренду квартир для українців та покриття витрат на курси польської мови.

Нагадаємо:

У Нідерландах муніципалітети вимушені відмовляти українським біженцям у притулку через брак місць для розміщення.

Нідерландах муніципалітети вимушені відмовляти українським біженцям у притулку через брак місць для розміщення.