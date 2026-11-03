Зеленський підтвердив, що Україна зламала російську систему оповіщень у відповідь

Зеленський підтвердив, що Україна здійснила хакерську атаку у відповідь, після російської кібератаки на систему оповіщення про надзвичайні ситуації.

Про це повідомляє PBS News із посиланням на інтервʼю з Зеленським.

За словами Зеленського, ця кібератака стала відповіддю на те, що Росія зламала українську систему оповіщення про надзвичайні ситуації, яка повідомляє мешканців про безпосередні загрози.

"Вони атакували нашу систему, — сказав він. — Це була кібератака".

Робота системи оповіщення була тимчасово призупинена, але наразі вона знову працює.

"Коли стало цілком очевидно… що це їхня особиста атака проти нашого народу, цивільного населення, — сказав Зеленський. — Звісно, ми відповіли".

У понеділок російська влада заявила, що хакери отримали доступ до їхнього мобільного додатку для надзвичайних ситуацій і розіслали фальшиві попередження.

Нагадаємо:

Офіційний додаток "Повітряна тривога" у неділю 1 листопада ввечері було зламано – сповіщення показували радіаційну та хімічну небезпеку.

Вже вночі 2 листопада невідомі зламали мобільний застосунок Міністерства надзвичайних справ Росії, який зокрема сповіщає населення про повітряні тривоги, та розіслали попередження про ядерну загрозу.