Яблука нового врожаю майже втричі дорожчі, ніж рік тому

Закупівельні ціни на яблука нового врожаю – в межах 60-70 гривень за кілограм, що в середньому у 2,9 раза дорожче, ніж на початку минулого сезону.

Про це повідомляє моніторинговий проект EastFruit.

Сезон яблук нового врожаю стартував в Україні цього тижня, українські садівники розпочали збирання врожаю яблук ранніх сортів фактично у ті ж терміни, що й минулого сезону, зазначають аналітики проекту.

"За словами ключових гравців ринку, початок сезону поставок місцевого яблука відразу ж негативно вплинув на продаж імпортних фруктів, проте українські трейдери не поспішають знижувати ціни на свою продукцію", – говориться у повідомленні.

Своє рішення продавці аргументують тим, що основну пропозицію на українському ринку яблук наразі, як і раніше, становить імпортна продукція. При цьому попит на них утримується на низькому рівні, оскільки покупці найчастіше віддають перевагу сезонним фруктам та ягодам.

За даними EastFruit, більше масово вийти на ринок українські виробники яблук планують уже з наступного тижня. Садівники обіцяють, що ціни на яблука знижуватимуться в міру збільшення пропозиції місцевого яблука на ринку, одночасно можуть подешевшати й імпортні яблука.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що українцям варто очікувати зростання цін на яблука та груші нового врожаю щонайменше на 10-15% у порівнянні з попереднім сезоном.

Весняні заморозки вдарили по українських садах так сильно, що в окремих регіонах урожай яблук цього року може бути близьким до нуля. "Загалом по Україні, якщо буде 50-60% урожаю яблук від торішнього, – це буде добре", – сказав він.

Квітневі заморозки завдали суттєвої шкоди садам в Україні, що може спровокувати нестачу таких популярних фруктів, як вишня та черешня. Від весняних заморозків було втрачено близько 45-55% врожаю черешні. Щодо вишні, то збитки оцінюються в 35-50%.

Українські садівники заявляли про ризик банкрутств через знищений заморозками урожай. Дві потужні хвилі приморозків залишили без урожаю більшість власників черешневих, вишневих, абрикосових і персикових садів.