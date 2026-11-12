Ймовірна шпигунка, з якою керівник Nvidia мав стосунки, перебуває в Пекіні

Підозрювана у шпигунстві на користь Китаю дівчина, яка опинилася в центрі скандалу, що загрожує посаді генерального директора Nvidia Corp. Дженсена Хуанга, повернулася до своєї країни.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За словами одного з джерел, яке побажало залишитися анонімним, засновниця компанії Megaspeed International Аліса Хуан наразі проживає в Пекіні, про що поінформовані представники служб безпеки.

За словами цих джерел, поки що не ясно, коли і чому вона вирушила до столиці, а також чим саме вона там займається.

Місцеперебування Аліси Хуан стало предметом бурхливих спекуляцій після того, як засновник Nvidia зізнався у позашлюбному романі, а рада директорів компанії розпочала розслідування звинувачень у тому, що вона є китайською шпигункою.

Відома також як Хуан Ле, колишня журналістка, яка стала впливовою фігурою, що надавала в оренду передові мікросхеми провідним компаніям країни, стала каталізатором скандалу, який сколихнув ринки і тепер може призвести до відставки Дженсена Хуанга.

Пекін заперечив, що ця жінка була шпигункою. Публікації в інтернеті та загальнодоступна інформація дають загальне уявлення про підйом компанії Megaspeed та про ту вирішальну роль, яку вона в цьому відіграла.

Вона заснувала Megaspeed у 2023 році після кар'єри у сфері приватного капіталу та телебачення. Компанія була виділена з одного з найбільших китайських підприємств у галузі відеоігор, 7Road Holdings Ltd.

Нагадаємо:

Рада директорів Nvidia готується усунути генерального директора Дженсена Хуана після того, як стало відомо про два його позашлюбні романи.

Перед цим Хуанг у корпоративному листі співробітникам компанії визнав, що був невірним своїй дружині, і перепросив за те, що завдав їй та їхнім дітям болю.