Бронювання працівників: у Мінекономіки повідомили, коли підприємства втратять критичність

Міністерство економіки опублікувало деталі щодо оновлених правил мобілізації, що переглядають статус критичності підприємств та зменшують квоту бронювання для ОПК.

Про це йдеться у пресрелізі Мінекономіки.

27 жовтня 2026 року Уряд оновив правила, за якими бізнес отримує та підтверджує статус критично важливого для економіки й життєдіяльності країни.

Наразі 90% державних органів, зокрема всі міністерства та ОВА вже переглянули галузеві критерії визначення критично важливих підприємств. Решта держорганів отримали пропозиції доопрацювати критерії. Після цього їх повторно розгляне Координаційний центр.

Далі має відбутись державна реєстрація оновлених критеріїв за участі держорганів та Мін'юсту. На це відведено до п'яти робочих днів. Після реєстрації нові критерії набудуть чинності.

Після цього держоргани переглянуть статуси критичності підприємств, які отримали їх за попередніми, вже недійсними критеріями. Водночас такі компанії зможуть одразу подати нові заявки за іншими чинними підставами.

Підприємства ПЕК та ОПК мали привести бронювання у відповідність до квоти 95% до 10 листопада 2026 року. При цьому компанії повинні зберегти бронювання фахівців, залучених до виробничих процесів та аварійно-відновлювальних робіт.

Якщо підприємство не дотримується встановленої квоти понад 10 робочих днів, це може стати підставою для скасування статусу критично важливого.

Для продовження статусу критичності підприємствам доведеться виконати додаткові умови. Компанії, для яких критерії не змінилися, подаватимуть документи до центральних органів виконавчої влади та ОВА у звичайному порядку – за два-три місяці до завершення строку дії статусу.

Однак відповідності базовим фінансовим чи галузевим показникам буде недостатньо. Підприємство також має:

обґрунтувати, що припинення його діяльності завдасть шкоди обороноздатності держави, життєзабезпеченню населення, роботі об'єктів критичної інфраструктури або макрофінансовій стійкості країни;

працювати в одній із 13 визначених критичних сфер.

До 13 сфер належать оборонно-промисловий та паливно-енергетичний комплекси, аварійно-рятувальні служби, добувна та переробна промисловість, будівництво, агровиробництво і продовольча безпека, транспорт і логістика, IT, зв'язок, банківська діяльність, охорона здоров'я та роздрібна торгівля.

За потреби перелік сфер можуть розширити за поданням профільного ЦОВВ або ОВА, погодженим із Координаційним центром.

Також уряд підготував акт, за яким статус критично важливих підприємств, строк дії якого завершується у листопаді-грудні 2026 року, автоматично продовжать до 1 лютого 2027 року.

Читайте також Нові правила бронювання та вимоги до біопального: що зміниться в листопаді

Нагадаємо:

Увечері 13 жовтня Кабмін ухвалив зміни до системи бронювання з п'ятиденним доопрацюванням.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що стовідсоткове бронювання для підприємств дає можливості для великих маніпуляцій, і ця проблема набула великого масштабу.