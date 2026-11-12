У Краматорську припиняють роботу останні відділення Приватбанку та Ощадбанку

З 16 листопада у Краматорську тимчасово призупиняють роботу всі відділення та банкомати Ощадбанку та останнє відділення Приватбанку.

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

Відділення ПриватБанку, яке працювало у Краматорську по вулиці Богдана Хмельницького, 13 (в районі ЦУМу) припиняє свою роботу.

"Ми піклуємося про життя та здоров'я наших відвідувачів і співробітників, тому вимушені піти на цей крок. Ви можете продовжувати повноцінно користуватися всіма послугами банку онлайн", – зазначили у Приватбанку.

Термінали самообслуговування та банкомати — продовжують роботу в безпечніших зонах міста (за умови стабільного енергопостачання, зв'язку та під'їзду інкасації).

Послугами Ощадбанку мешканці Краматорську можуть скористатися у найближчих населених пунктах.

Відділення Ощадбанку продовжують працювати за адресами:

м. Слов'янськ, вул. Поштова, 44;

с. Олександрівка, вул. Соборна, 11.

Банкомати доступні за адресами:

с. Олександрівка, вул. Самарська, 11;

м. Слов'янськ, вул. Університетська, 53;

м. Слов'янськ, вул. Тараса Шевченка, 11;

м. Слов'янськ, вул. Ком'яхова, 49;

м. Слов'янськ, вул. Свободи, 13;

м. Слов'янськ, вул. Поштова, 44;

м. Слов'янськ, вул. Вільна, 2;

смт Черкаське, вул. Шевченка, 19.

Нагадаємо:

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